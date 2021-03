Com base nos protocolos e resultados de testagens, representantes do futebol mantêm a defesa que o esporte pode continuar em meio ao aumento nos números de casos e mortes por Covid-19 no País. Nesta semana, passou a valer em Goiás o decreto estadual de revezamento da atividades não essenciais em 14 por 14 dias. De acordo com ele, jogos e treinos só podem ocorrer no período de abertura, mas os clubes acreditam que o Campeonato Goiano deve continuar.

Desde o início da pandemia, os clubes goianos adotam o protocolo da CBF como referência, que prevê testagens a cada jogo, isolamento de infectados e cuidados na rotina diária, além de durante os jogos. Apesar de todos os dados apresentados pela CBF (veja do no quadro), especialistas defendem que o futebol é motivo de preocupação na segunda onda. Somente neste início de temporada, clubes como Corinthians, Ponte Preta e Perilima-PB tiveram casos de Covid-19 em seus elencos.

“A situação da pandemia no País é preocupante, com as piores taxas desde a confirmação do primeiro caso, em fevereiro de 2020. O momento exige a paralisação do futebol em todo o Brasil nesse momento. Sabemos que a aglomeração e a circulação de pessoas favorecem a disseminação do vírus”, opinou o médico infectologista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, Leonardo Weissmann.

O especialista reforça que, mesmo com testes, os jogadores convivem juntos em treinos, concentrações, viagens de ônibus e de avião. “Algumas equipes ficam fechadas dentro de ônibus durante várias horas para jogar uma partida. Porém, existem pessoas com infecção que não manifestam sintomas e transmitem o vírus. Não existe exame 100% eficaz. A reação em cadeia da polimerase (PCR), que é o exame preferencial para diagnóstico, pode ter até 30% de falsos negativos, ou seja, pessoas com infecção, mas que o exame não consegue detectar o vírus”, explicou Leonardo Weissmann.

Chefe da comissão médica da CBF, o médico Jorge Pagura acredita que os protocolos e resultados obtidos pela entidade nas competições válidas pela temporada 2020 servem de exemplo não só para sustentar que o futebol pode ser disputado em meio à pandemia, como para autoridades se inspirarem na luta contra a pandemia.

“O futebol deu exemplo de que, se você consegue cuidar bem da sua atividade, testar, afastar aquele positivo e assim por diante, como nós fizemos, com um teste a cada quatro dias em média, é uma grande contribuição que a gente dá. Não é colocando ou tirando o futebol. Todos os dados que liberamos e vão ser motivos de publicação internacional podem e devem ser usados por outras atividades, inclusive pelo setor público”, defendeu Jorge Pagura em entrevista ao POPULAR.

O representante da CBF diz que respeita as decisões tomadas pelos municípios e governos estaduais de proibir as disputas dos jogos. “A CBF vai respeitar e cumprir as determinações”, pontuou Jorge Pagura, que, no entanto, reforça que os resultados obtidos no futebol são diferentes de qualquer outra atividade no País. “O futebol, com os resultados que mostramos, apresenta que nossa curva de incidência é completamente deslocada e muito inferior à que ocorre no País. Ele (protocolo da CBF) já mostra que você pode fazer atividades e garantir segurança realmente”, salientou o presidente da comissão médica da CBF.

Na opinião de Leonardo Weissmann, os clubes de futebol poderiam aproveitar o poder de exposição e idolatria junto a torcedores para reforçar os discursos de cuidados em meio à pandemia. “As pessoas idolatram os clubes e os jogadores. É momento destes usarem esse poder e divulgarem mensagens com orientações à população. Entre os grandes problemas dessa pandemia no Brasil, temos as falhas de comunicação e as fake news”, comentou o médico infectologista.

Clubes voltam a defender protocolo adotado

Um dos 12 clubes que disputam o Goiano, o Grêmio Anápolis afirmou que cobra contratualmente que os jogadores que vão atuar pelo clube respeitem os protocolos de segurança. A diretoria da Raposa diz ter feito mais 490 testes desde que iniciou as atividades em dezembro do ano passado para o retorno do Campeonato Goiano e início da temporada 2021. Ao todo, dez casos positivos, sendo uma funcionária, foram constatados.

“Uma diferença do nosso protocolo é que cobramos nos contratos que o jogador deve se comprometer a respeitar o protocolo interno, como da CBF. Se ficar alojado no clube, o jogador pode, por exemplo, sair e dormir fora. Mas, para voltar, precisa ter feito exame RT-PCR e apresentar resultado negativo”, comentou o diretor administrativo do clube, Raimundo Silva.

Com exceção dos times que disputaram competições nacionais na temporada 2020, os demais clubes goianos começaram a testar jogadores, comissões técnicas e funcionários a partir de dezembro quando iniciaram a preparação para o retorno do Campeonato Goiano 2020.

“Desde o início, nós seguimos os protocolos exigidos por CBF e FGF. Dois dias antes de cada jogo, testamos estafe completo, cobramos o uso de máscara em todas as dependências. No hotel onde os jogadores ficam hospedados, temos um andar inteiro para o clube. Dos mais de 360 testes que fizemos, não tivemos nenhum caso positivo ou com sintoma”, disse o presidente do Jaraguá, Muller Meira.

A Aparecidense participou da Série D em 2020, portanto começou a testagem em julho do ano passado. “Quando tivemos acesso ao protocolo estabelecido pela CBF para retomada do futebol, sentimos necessidade de ampliar os cuidados para todo o estafe do clube. Além dos cuidados habituais de higiene, uso de máscara e distanciamento, definimos critérios para treino em academia, uso do vestiário, transporte dos atletas, limpeza de materiais e ambientes. Realizamos palestras regularmente orientando quanto ao comportamento dentro e fora do ambiente do clube, incluindo a intensificação dos cuidados nas viagens”, explicou o médico da Aparecidense Rodolfo Cambota.

O clube perdeu para a Covid-19 o ex-diretor de futebol João Rodrigues, o Cocá. Ele foi um dos 15 funcionários do clube que testaram positivo: dez tiveram sintomas leves e moderados, três evoluíram para mais graves e foram internados. Um deles era o dirigente, que morreu em outubro do ano passado - Rodolfo Cambota informou que foram mais de 1.300 testes em atletas e funcionários do clube.

As equipes que conversaram com a reportagem informaram que nos casos positivos entre funcionários, as assistências médicas são feitas pelos departamentos dos próprios clubes e quando necessária uma internação, também há um acompanhamento pelo médico do time.

Atlético, Goiás, Anápolis, Goianésia, Iporá, Jataiense e Crac não retornaram às solicitações feitas pela reportagem e o Vila Nova informou que não irá divulgar dados em relação a Covid-19. O Itumbiara, por meio de nota, disse que realiza testes desde o final do ano passado e, além do time profissional, jovens do sub-20 e sub-17 foram testados. Segundo o clube, foram mais de 1.040 exames, com dez casos de positivos em jogadores, mas que apresentaram negativo nas contraprovas. Dois funcionários foram isolados por duas semanas após testes positivos.