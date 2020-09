Esporte “O dinheiro fala mais alto”, diz presidente do Atlético-GO sobre saída de atacante Adson Batista pediu respeito ao Dragão, após confirmação que Renato Kayzer assinará com o Athetico-PR e venda teria sido iniciada sem que o clube goiano fosse notificado

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, não reagiu bem ao modo como o atacante Renato Kayzer acertou sua saída do clube goiano. O jogador detém direitos ligados ao Cruzeiro, que recebeu proposta de R$ 5 milhões do Athetico-PR e optou por aceitar. No sábado (19), poucas horas antes da partida com o Atlético-MG, a equipe rubro-negra soube que o acerto foi concluído e...