Esporte O campeão voltou! Brasil derrota Peru no Maracanã e conquista Copa América em casa Equipe de Tite bateu os peruanos por 3 a 1. Partida foi marcada por polêmicas de arbitragem por causa do recurso do VAR e da expulsão de Gabriel Jesus. Seleção brasileira volta a conquistar título depois de seis anos

A festa estava preparada e a seleção não decepcionou. O Brasil fez valer seu favoritismo diante do Peru, em um jogo complicado (Gabriel Jesus foi expulso aos 25 minutos de jogo do segundo tempo), no Maracanã, na tarde deste domingo (7), e venceu pelo placar de 3 a 1, faturando seu 9º título da Copa América. Everton, o Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison marcaram...