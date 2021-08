Esporte 'Nunca vou escalar um jogador, mas quero debater', diz presidente do Goiás Paulo Rogério Pinheiro , após sete meses no cargo, diz que não vai interferir em trabalho de técnico, mas tem suas convicções. Em entrevista ao POPULAR, afirma que Marcelo Cabo fica até o fim da Série B, que o clube está com pontuação acima da média estipulada e que gosta do contato com torcedores nas redes

Como têm sido esses primeiros meses de gestão? Muito mais fáceis do que eu imaginei. Não é tranquilo, mas criei uma estrutura de trabalho com vices e diretores que não me trazem só problemas, mas também soluções. São pessoas que trabalham “fulltime”. Sou meio workaholic, não tenho hora para trabalhar. As dificuldades são maiores pela falta de dinheiro, m...