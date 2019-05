Esporte Numero 1 do mundo, Osaka avança às quartas em Madri; Halep aplica 'bicicleta' Japonesa derrotou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 a 0. A romena, que tem de ser campeã para tirar a japonesa do posto de número, bateu a eslovaca Viktoria Kuzmova aplicando duplo 6/0

A rodada de quarta-feira no Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro na Espanha, reservou aos fãs do tênis a presença das duas melhores jogadoras da atualidade em quadra. Em mais uma disputa pela liderança do ranking da WTA, a japonesa Naomi Osaka, atual número 1, e a romena Simona Halep, a única que tem chances nesta semana de assumir o posto, venceram com f...