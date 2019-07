Esporte Novos ingressos para a final da Copa América são colocados à venda nesta noite de quarta-feira (3) Os valores inteiros dos ingressos vão de R$ 260 a R$890; a tendência é que os bilhetes se esgotem rapidamente

Quem quiser assistir a decisão da Copa América , neste domingo, no estádio do Maracanã, pode comprar ingresso nesta quarta-feira. O Comitê Organizador Local da competição anunciou que vai vender pelo menos 1.700 entradas a partir das 20h desta quarta-feira, através do site oficial da Copa América. Vale lembrar que a decisão será entre a seleção brasileira e o Chile o...