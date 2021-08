Esporte Novos esportes e atletas tarimbados garantem melhor desempenho do Brasil nas Olimpíadas Com menos investimento e sob os efeitos da pandemia, campanha de Tóquio tem saldo positivo

Com recorde de medalhas (21), mesmo número de ouros (7) dos Jogos de 2016 e melhor posição da história no quadro geral (12º), a campanha brasileira nas Olimpíadas de Tóquio terminou de forma positiva. Entender como se chegou a isso com menos investimentos e durante a pandemia da Covid-19, que em tese poderia atrapalhar especi...