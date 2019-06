Esporte Novo trio de ataque da seleção brasileira quer conquistar torcida na Copa América Firmino, de 27 anos, está na Europa desde 2011 e é o mais velho entre os possíveis titulares. Já David Neres e Richarlison, ambos com 22 anos, deixaram o futebol brasileiro em 2017

O trio mais cotado para ser titular no ataque da seleção brasileira para a disputa da Copa América espera ao longo do torneio não só garantir a taça, como também conquistar a torcida do País. David Neres, Richarlison e Roberto Firmino deixaram o Brasil bem cedo para atuar na Europa, são tímidos diante dos microfones e agora sonham em se tornar a solução para o setor o...