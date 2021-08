O lateral direito Arnaldo tem sido escalado como titular do Atlético-GO nos últimos jogos e se diz preparado para o jogo deste domingo (29), diante do Inter, no Estádio Antonio Accioly, às 18h15. O jogador ressalta que atravessa o melhor momento dele no clube.

Arnaldo tem sido bastante utilizado pelo técnico do Dragão, Eduardo Barroca, seja atuando mais à frente ou, às vezes, recuado, na chamada dobra com o lateral direito Dudu. São funções táticas que o jogador gosta de fazer quando solicitado pelo treinador.

Como Dudu está suspenso, Arnaldo continua como titular na lateral no próximo jogo em casa. E curte a fase favorável. "Acho que sim (melhor momento), não só porque estou jogando. Eu vinha entrando antes, mas agora estou começando (os jogos). Isso dá uma motivação a mais para nós e sempre deixei claro que a minha parte era sempre ajudar o Atlético, jogando ou não. Então, pode se dizer que sim, que estou num bom momento, mas tenho de estar provando isso a cada dia, a cada treino, a cada jogo, pois o Dudu é também um grande jogador", explicou.

Sobre as dobradinhas usadas por Barroca, tanto no lado esquerdo como no direito , Arnaldo é "repetitivo" e ressalta que o papel dele é "ajudar o Atlético'', não importando se joga mais avançado ou recuado. "Sou um pouco repetitivo nessa questão de estar ajudando o Atlético. Já joguei ali na linha da frente, agora sou lateral. Mas quero ajudar, independente se na linha da frente ou atrás. Eu me sinto bem nas duas funções, ali", garante o lateral.

Segundo Arnaldo, a definição de como atuar depende das decisões do treinador. "É uma dor de cabeça para o (Eduardo) Barroca para ver o que ele acha melhor, se é na linha da frente ou na linha de trás. Temos de estar prontos e contribuir a cada jogo", explica o lateral atleticano.

Sobre a necessidade do Atlético-GO vencer em casa o Inter-RS, Arnaldo entende que o fator campo não faz tanta diferença em tempos de pandemia, pois não há torcida. Assim mesmo, ele espera que o Dragão consiga a vitória. "O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Dentro de casa ou fora, não há torcida. Então, fica praticamente sem esse negócio de dentro ou fora de casa", analisa Arnaldo.

Como há muito equilíbrio na Série A, segundo ele, é preciso ter paciência para tentar se aproveitar de um ponto frágil do adversário. "É estilo de jogo. Alguns times preferem ser reativos, outros mais ativos, outros propõem mais o jogo. Então, quando você pega um time que propõe mais o jogo, fica uma trocação (de passes). Temos de saber disso, ver os pontos fortes do Inter, anular e trabalhar os pontos a serem aproveitados no time deles. Será um jogo difícil, mas estamos prontos para conquistar a vitória em casa."