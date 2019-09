Esporte Novo técnico do sub-17 do Atlético fala em meta de revelar atletas

No início dos anos de 1990, a dupla de zaga da Anapolina era formada pelos jovens Adson e Alan. Tempos depois, ambos se reencontram no Atlético. O primeiro é Adson Batista, presidente rubro-negro, enquanto o antigo parceiro de defesa é Alan George, novo técnico da equipe sub-17 do Dragão.Alan George estreará nesta segunda-feira (23), no CT do Urias Magalhães, em jogo ...