Esporte Novo técnico do Botafogo, Eduardo Barroca promete coragem e resultados imediatos O novo treinador foi contratado para o lugar de Zé Ricardo, demitido na última sexta-feira (12) após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil

Com apenas 36 anos de idade, Eduardo Barroca iniciou nesta terça-feira (16) o seu trabalho como técnico do Botafogo. Em sua apresentação oficial na sala de entrevistas do estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, lotada de jornalistas e com as presenças do presidente Nelson Mufarrej e do vice de futebol Gustavo Noronha, disse estar feliz com a oportunidade e ciente do d...