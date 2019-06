Esporte Novo técnico da seleção feminina de basquete almeja resgatar 'fome por vitórias' Nesta sexta-feira (28), o treinador realizou sua primeira convocação como técnico da seleção feminina, que disputará os Jogos Pan-Americanos de Lima

José Neto faz nesta sexta-feira (28) a sua primeira convocação como técnico da seleção feminina. A lista para os Jogos Pan-Americanos de Lima terá jogadoras experientes, como Érika, e promessas, como Stephanie Soares. O foco está no futuro, mas sem abrir mão do presente. Em entrevista ao Estado, o treinador, multicampeão no masculino pelo Flamengo, revela os planos...