Esporte Novo secretário de Esporte, Henderson Rodrigues toma posse Troca na pasta ocorre por causa de reforma no secretariado iniciada pelo governador Ronaldo Caiado

Henderson Rodrigues (Solidariedade) tomou posse, nesta sexta-feira (19), como secretário de Esporte e Lazer de Goiás. Rafael Rahif deixa a pasta e vai assumir assessoria especial na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A nomeação de Henderson Rodrigues ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), o que vai ocorrer em suplemento no fin...