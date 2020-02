Esporte Novo rico do Nordeste, clube Retrô tem CT de R$ 35 milhões e torcida 'contratada' O mentor do projeto é o presidente do clube, Laércio Guerra. Empresário e diretor-geral do Centro Universitário Brasileiro (Unibra), fundado em 2008, ele teve a ideia de criar o Retrô em 2016

Em um complexo de 15 hectares, cercado de Mata Atlântica em Camaragibe, perto do Recife, um novo empreendimento do futebol brasileiro se inspira no passado para traçar um plano ambicioso. Um clube-empresa chamado Retrô promete investir pesado para chegar ao menos na Série B do Campeonato Brasileiro dentro de quatro anos, com direito a construir estádio, revelar jogadores e...