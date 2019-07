Esporte Novo reforços do Flamengo, Gerson e Pablo Marí fazem primeiro treino com o elenco No dia inicial de trabalhos no CT do clube, os dois jogadores foram submetidos a testes físicos e depois foram ao campo para trabalhar com alguns dos seus novos companheiros de equipe

Anunciados na semana passada como novos reforços do Flamengo, o meia Gerson e o zagueiro espanhol Pablo Marí fizeram na tarde desta segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, o primeiro treino com o elenco rubro-negro. No dia inicial de trabalhos no CT do clube, os dois jogadores foram submetidos a testes físicos e depois foram ao campo para trabalhar com alguns dos seus no...