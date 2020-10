Esporte Novo reforço, Shaylon vê cobrança de torcida como 'normal' no Goiás Meia chegou ao Goiás nesta semana, emprestado pelo São Paulo, e já estreou contra o Fluminense

Após estrear na partida contra o Fluminense, o meia Shaylon, de 23 anos, foi apresentado pela diretoria esmeraldina na manhã desta sexta-feira (9). O novo jogador do Goiás viu como normais as cobranças feitas pela torcida durante treino no CT do clube na quinta-feira (8). "Vejo como uma coisa normal, pois estamos em uma situação que ninguém deseja. Essa cobrança pode n...