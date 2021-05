Esporte Novo reforço, meia 'versátil' vai reeditar dupla com Alef Manga no Goiás Dieguinho, de 25 anos, foi apresentado pelo Goiás e voltará a jogar com ex-companheiro de Resende-RJ

O meia-atacante Dieguinho, de 25 anos, está no Goiás desde o fim da última semana e foi apresentado como reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aposta da diretoria esmeraldina, Dieguinho trocou o Boa Esporte-MG pelo Goiás e vê no clube a maior oportunidade da carreira. Na Serrinha, o jogador voltará a dividir equipe com o atacante Alef Manga, outro reforço c...