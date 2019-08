Esporte Novo reforço, Di Santo é apresentado pelo Atlético-MG e exalta projeto do clube O atacante revelou que conversou com Lucas Pratto, ex-jogador do time atleticano, que passou boas referências do clube ao seu compatriota

Recém-contratado pelo Atlético-MG, o atacante Franco Di Santo foi oficialmente apresentado como novo reforço do clube na manhã desta terça-feira, na Cidade do Galo, onde o jogador argentino festejou a oportunidade de poder atuar pela equipe de Belo Horizonte e revelou que o projeto do clube o fez aceitar a proposta do time. O atleta de 30 anos assinou contrato pa...