Esporte Novo recorde! Goiás x São Paulo tem o maior público do futebol goiano em 2019 Primeiro jogo como mandante da esmeraldina na Série A levou 29.644 torcedores ao Serra Dourada

A reabertura do Serra Dourada não poderia ter sido diferente: com casa cheia. Goiás x São Paulo tiveram 27.715 torcedores pagantes e 29.644 presentes na praça esportiva, nesta quarta-feira (1º), pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro. Foi o primeiro duelo do time esmeraldino, como mandante, após o retorno à elite do futebol nacional. O recorde anterior foi na vi...