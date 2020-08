Esporte Novo prodígio? Aos 23 anos, Joshua Cheptegei estabelece recorde nos 5 mil metros Corredor de Uganda alcançou feito na etapa de Mônaco da Diamond League

O ugandense Joshua Cheptegei, de 23 anos, quebrou nesta sexta (14) o recorde da prova dos 5 mil metros na etapa de Mônaco da Diamond League. Este feito teve um caráter especial porque foi alcançado no primeiro grande evento de atletismo realizado após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). "This is the best thing I have ever done" Joshua ...