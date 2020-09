Esporte Novo lateral do Vila Nova, Celsinho se coloca à disposição de Bolívar Após duas semanas de treinos, reforço está pronto para estrear pelo Tigre

O Vila Nova apresentou o lateral direito Celsinho, de 32 anos, que está treinando no clube há duas semanas. O jogador disse que está com boa condição física e se colocou à disposição do técnico Bolívar para o duelo diante do Jacuipense-BA, na próxima segunda-feira (5). O jogador evitou comparações com o titular da posição, Jonh Lennon, e diz que chega para agregar. "São 15 dia...