Novo lateral do Tigre pode estrear contra ex-time

O Vila Nova apresentou na manhã desta terça-feira (30), o lateral direito Jeferson, 22 anos, que chega por empréstimo até o final do ano. O jogador, revelado pela Ponte Preta, ainda tem contrato com a Macaca, mas desde o ano passado estava atuando pelo Vitória. Curiosamente, o Leão Baiano já é o próximo adversário do Tigre na Série B, em jogo que acontece no sáb...