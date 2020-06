Esporte Novo guia médico da CBF proíbe bufês nos refeitórios e cobra unhas cortadas Documento feito pela CBF recomenda que os clubes façam testes contínuos para monitorar possíveis casos do novo coronavírus

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concluiu no início deste mês uma nova versão de um guia para nortear a volta dos times aos treinos após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus. O documento obtido pelo Estadão traz detalhes minuciosos sobre a retomada das atividades, em especial sobre a rotina dos atletas. Do refeitório ao banho e do uniforme à...