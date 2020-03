O Flamengo anunciou na noite desta quarta-feira que a contraprova do exame feito pelo técnico português Jorge Jesus deu resultado negativo para coronavírus. O treinador estava em quarentena desde que o primeiro exame no início da semana tinha dado "fraco positivo ou inconclusivo".



"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o Covid-19. O clube agradece pelo suporte de toda Nação Rubro-Negra ao Mister nos últimos dias", afirmou o clube em um comunicado, citando o exame feito na manhã de terça-feira.



O resultado negativo é uma boa notícia para o técnico de 65 anos, que pertence ao grupo de risco da doença. Desde que teve o resultado controverso e aguardava a contraprova, ele se colocou em quarentena e ficou de repouso em casa. Ele chegou inclusive a comentar que não sentia os sintomas do coronavírus. "Me sinto exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois anos, três, quatro", disse.



Nas redes sociais, chegou a tranquilizar os fãs. "Me sinto uma pessoa completamente normal. Não sinto sintomas, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, fãs, seguidores, da nação flamenguista, de poder partilhar comigo essa minha situação, que eu penso que semana mais, semana menos, se Deus quiser, ela vai acabar e voltará à normalidade."



Além de Jorge Jesus, todos os demais membros do departamento de futebol e da comissão técnica deram negativo para o teste de coronavírus. No Flamengo, apenas o vice-presidente de Embaixadas e Consulados, Maurício Gomes de Mattos, teve um teste positivo para coronavírus.