Esporte Novo diretor de futebol, Carlos Frontini explica mudanças no elenco do Vila Nova Ex-jogador do Tigre, dirigente diz que cinco reforços estarão à disposição para estreia na Série B, sexta (28). Clube empresta seis jogadores para o Goianésia

O diretor de futebol do Vila Nova, Carlos Frontini, de 39 anos, iniciou sua nova função no clube e comentou sobre as mudanças no elenco para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O dirigente colorado destacou que o técnico Wagner Lopes deve ter cinco reforços à disposição. Carlos Frontini explicou que o Vila Nova foi ao mercado para buscar reforços dentro...