Esporte Novo camisa 9 do Atlético-GO festeja fase de gols, entrosamento e vitórias Com dois gols marcados em três jogos, Renato Kayzer celebra momento, prevê jogo difícil contra o Jaraguá e brinca com possibilidade de torcida ficar "mal acostumada" com muitos gols

Renato Kayzer herdou a camisa 9 do Atlético após a transferência do atacante Zé Roberto para um clube dos Emirados Árabes Unidos. Foram duas partidas, como titular, no Estádio Olímpico. Nelas, já fez dois gols e deu belos passes para gols de Matheuzinho, parceiro de ataque com o qual está se dando muito bem no Estadual. De volta do Dragão, após boa passagem na Sér...