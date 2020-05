Esporte Novo calendário do ciclismo terá sobreposição e 3 principais eventos em 72 dias Volta da França será a primeira, no final de agosto, Volta da Espanha tem marcação para novembro e disputa espanhola e o Giro D'Italia podem sobrepor no calendário

As três grandes provas de ciclismo serão realizadas durante um período de 72 dias, com a Volta da França sendo a primeira, no final de agosto, e a Volta da Espanha fechando o calendário de 2020 em novembro. Além disso, a disputa espanhola e o Giro D'Italia vão se sobrepor no calendário, se o esporte puder ser retomado neste ano em meio à pandemia de coronavírus. ...