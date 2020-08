Esporte Novo atacante do Goiás comemora chance de jogar a Série A do Brasileiro Douglas Baggio, ex-Santo André, vai entrar em campo pela primeira vez na elite do futebol nacional e espera ajudar o Goiás a se manter na 1ª Divisão

O atacante Douglas Baggio, de 25 anos, foi contratado pelo Goiás e está regularizado para estrear pelo novo clube. O jogador pernambucano foi apresentado pela diretoria esmeraldina e vibrou com a oportunidade de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. "É um prazer enorme vestir a camisa do grande clube que é o Goiás. Estou muito feliz e motivo...