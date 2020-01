Esporte Novela sobre saída de Michael marca reapresentação do Goiás Clube esmeraldino inicia pré-temporada com indefinição sobre o futuro de atacante, principal jogador da equipe

O Goiás inicia, na manhã desta quarta-feira (8), a sua pré-temporada, com atividade no CT Edmo Pinheiro. A novela envolvendo o atacante Michael, que desperta a cobiça de vários clubes, continua e sem novidades, de acordo com a diretoria do clube, que garante não ter recebido novas propostas pela revelação da Série A do Campeonato Brasileiro ( 2019). O atacante, inclu...