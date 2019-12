Esporte Nove clubes já iniciaram preparação para o Goianão 2020 Atual campeão, Atlético é único que não tem treinador. Caçula, Jaraguá planeja seguir na elite

A menos de um mês do começo do Goianão (inicia dia 22 de janeiro), nove de doze clubes que disputam a competição estão em fase de pré-temporada e formação dos times. Goiás e Atlético, por jogarem as séries A e B nacionais, se reapresentarão em janeiro, enquanto a Anapolina se ajusta, internamente, para apresentar o elenco.Só o Atlético ainda não definiu técnico, depois ...