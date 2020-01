Esporte Novak Djokovic vence Rafael Nadal, brilha nas duplas e Sérvia conquista a ATP Cup Competição é a primeira que abre a temporada 2020 do tênis mundial. Torneio reuniu 24 seleções e foi disputada em três sedes diferentes na Austrália

A primeira campeã da ATP Cup, que abre a temporada de 2020 do tênis mundial, é a Sérvia. Os sérvios, liderados por Novak Djokovic, atual número 2 do mundo, derrotaram a Espanha por 2 a 1 na grande final e ficaram com o título da competição disputada na Austrália. "Vou lembrar dessa experiência por toda a minha vida. Sou muito feliz e abençoado pela carreira que tenho. ...