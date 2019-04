Esporte Nova temporada do Goiás Superbike traz estreantes na SBK Escola Em âmbito regional, a novidade para a temporada de 2019 é a categoria SBK Escola, que vai reunir pilotos estreantes

O Autódromo Internacional de Goiânia abre, neste fim de semana, o calendário do Goiás Superbike e do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Com as baterias realizadas em conjunto neste domingo (7), o evento deve receber cerca de cem competidores, de várias partes do Brasil. Em âmbito regional, a novidade para a temporada de 2019 é a categoria SBK Escola, que vai ...