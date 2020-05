Esporte Nova reunião, agora no COE, tratará de volta aos treinos Após encontro com o governador, clubes indicam representante para defender retomada das atividades

Após divergências de opinião e pedido do governador Ronaldo Caiado (DEM) para que o tema fosse avaliado pelo Centro de Operações Emergenciais (COE), a deliberação sobre a volta aos treinos dos clubes de futebol deve ocorrer nesta quarta-feira (27). O grupo de trabalho se reúne a partir das 15 horas e o médico Gleyder Sousa, do Atlético-GO, será o representante das equipes no ...