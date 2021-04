Esporte Nova joia do Santos, Ângelo é precoce e protagonista desde a infância O atacante estreou como profissional em 25 de outubro de 2020, em jogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 anos, 10 meses e quatro dias

Ângelo Gabriel Borges Damasceno completava nove anos naquele dia, mas já era aguardado como um jogador de grife em 21 de dezembro de 2013, no estádio Ninho do Carcará, na cidade-satélite de Cruzeiro, próxima ao centro de Brasília. O menino que morava em Samambaia, município vizinho, tinha um acordo selado com os técnicos Carlos Roberto Apolinário, o Betinho, e Fláv...