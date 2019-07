Esporte Nova camisa do Goiás, de marca própria chamada Green 33, custará 199 reais Clube inaugura novo conceito de loja, que passará a se chamar Go Store Box, no complexo da Serrinha

A nova camisa do Goiás, anunciada pelo clube como de marca própria, custará 199 reais. No lançamento do uniforme, que ocorre na Serrinha nesta noite de quarta-feira (24), a camisa será vendida apenas para os convidados com desconto. A nova camisa é lançada sob o modelo de marca própria adotado pelo Goiás, que se chamará Green 33. A fornecedora do clube esmera...