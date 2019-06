Esporte "Nosso rendimento pode ser melhor", diz técnico do Atlético antes de enfrentar Guarani Dragão enfrenta o Bugre nesta quinta-feira (6), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly

Antes de enfrentar o Guarani, o técnico Wagner Lopes, do Atlético, reconheceu, nesta quarta-feira (5), que o time pode atuar melhor neste momento da Série B. O comandante comparou a disputa da competição com a do Goianão, ressaltou o nível técnico diferente e lembrou as baixas que o time sofreu na atual fase da temproada. Por fim, resumiu: "O nosso rendimento pode ser m...