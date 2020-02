Esporte 'Nossa estratégia encaixou', diz Jardine após futebol conquistar vaga em Tóquio Com mudanças na escalação para a última partida, o técnico afirma que a equipe se tornou menos previsível

Com o placar de 3 a 0 sobre a Argentina, a seleção brasileira sub-23 terminou em segundo lugar na classificação geral do Pré-Olímpico, atrás apenas da própria rival, e garantiu o passaporte para os Jogos de Tóquio-2020. Com mudanças na escalação para a última partida, o técnico André Jardine afirma que a equipe se tornou menos previsível. A principal mudança foi...