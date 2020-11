Esporte "Nossa equipe apresentou futebol para vencer o jogo", analisa treinador do Atlético-GO Marcelo Cabo lamenta o empate no Maracanã, pois entende que o Dragão jogou de igual para igual com o Flamengo e merecia ter vencido o duelo

O empate do Atlético-GO com o Flamengo, no Maracanã, ampliou a sequência atleticana sem vitórias. São sete jogos sem vencer, contabilizando Série A e Copa do Brasil, mas o técnico Marcelo Cabo valorizou o resultado (1 a 1), obtido na noite de sábado (14). Na visão do treinador, o Dragão merecia resultado melhor no Rio na partida que marcou a reestreia do técnico à frente da equipe atlet...