Esporte Nos pênaltis, Vila Nova vence o Juventude e avança na Copa do Brasil Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, time colorado venceu a equipe gaúcha por 4 a 3

Foi uma classificação sofrida e confirmada em uma disputa de pênaltis. Depois de empatar com o Juventude no tempo regulamentar, por 1 a 1, o Tigre bateu a equipe gaúcha por 4 a 3 nas penalidades e avançou à 3ª fase da Copa do Brasil. Além da chance de seguir na competição, embolsa R$ 1,7 milhão. O goleiro Georgemy defendeu uma cobrança, e Júnior Todinho errou o último c...