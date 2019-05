Esporte Nos pênaltis, Vila Nova perde para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tigre recebeu o time gaúcho no Serra Dourada e foi derrotado por 4 a 3, nos pênaltis. Equipe colorada para na 4ª fase do torneio

O Vila Nova criou chances com bola rolando, sofreu, mas foi derrotado pelo Juventude, nesta terça-feira (7), e está eliminado da Copa do Brasil. A equipe colorada foi batida pelo time gaúcho, por 4 a 3, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar. Além de perder a vaga na próxima fase, o Vila Nova deixou de receber R$ 2,5 milhões de premiação. O Tigre, com...