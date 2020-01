Esporte Nos pênaltis, Inter vence o Grêmio no Pacaembu e conquista a Copa São Paulo Partida foi movimentada desde o início, com boas chances para ambos os times ao longo do jogo

No dia em que São Paulo completou 466 anos, o estádio do Pacaembu parecia ser localizado em Porto Alegre. O clássico entre Internacional e Grêmio movimentou os torcedores que compareceram em bom número para acompanhar o inédito Gre-Nal em uma final de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em campo, quem levou a melhor foi o Inter, com vitória nos pênaltis por 3 a 1 depois d...