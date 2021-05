Esporte Nos pênaltis, Bahia vence o Ceará e é tetra da Copa do Nordeste Equipe fatura R$ 3,56 milhões em premiação e uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2022

O Bahia é o 17º campeão da Copa do Nordeste. A equipe venceu o Ceará nos pênaltis na tarde deste sábado (8), na Arena Castelão, em Fortaleza, e conquistou seu quarto título do torneio. No tempo normal, o jogo terminou em 2 x 1 (agregado 2 x 2) e nas penalidades a equipe do Bahia levou a melhor por 4 a 2. Rodriguinho abriu o placar aos 18 minutos para o Bahia no seg...