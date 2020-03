Esporte Nos pênaltis, Atlético-GO vence Santa Cruz e avança na Copa do Brasil Após empate em 1 a 1, Kozlinski pega dois pênaltis e coloca Dragão na 3ª fase da Copa do Brasil. Próximo adversário será São José-RS

O Atlético conquistou a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil após eliminar o Santa Cruz, nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (4), no estádio Olímpico. Após empate em 1 a 1, Kozlinski pegou duas cobranças e colocou o Dragão na próxima fase da competição nacional. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Os gols foram marcados no 1º tempo. Renato Kayzer fez o do Dragão...