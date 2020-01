Esporte Nos pênaltis, Atlético-GO perde e é eliminado na Copinha Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Dragão foi derrotado por 3 a 0 nas penalidades e se despede do maior torneio de base do País

A melhor campanha do Atlético-GO na Copa São Paulo de Futebol Júnior parou na 3ª fase. Nesta segunda-feira (13), em Bauru, o time sub-20 do Dragão foi derrotado pelo Botafogo-SP, por 3 a 0, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na próxima fase, as oitavas de final da Copa São Paulo, o Botafogo-SP encara o vencedor do confronto entre Londrina e...