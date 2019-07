Esporte Nos pênaltis, Armani pega 2 pênaltis em vitória do River Plate sobre o Cruzeiro Sem marcar há seis jogos, a equipe do técnico Mano Menezes volta as suas atenções agora para as duas frentes que ainda mantém: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil

Nos pênaltis, o Cruzeiro disse adeus ao sonho de sua terceira conquista da Copa Libertadores na história nas oitavas de final. O novo empate em 0 a 0 contra River Plate, nesta terça-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, fez com que a decisão da vaga fosse para a marca da cal e, desta vez, o goleiro Fábio, ídolo dos cruzeirenses, acabou não brilhando. O herói d...