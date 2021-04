Esporte Nos acréscimos, Vila Nova vence a Aparecidense e vira líder do Grupo B Tigre abriu o placar com Alan Mineiro, sofreu empate após gol do artilheiro Alex Henrique, mas aos 46 minutos do 2º tempo, Kelvin fez o gol do triunfo colorado no OBA

No encontro entre os líderes do Grupo B do Campeonato Goiano, deu Vila Nova. Neste domingo (18), o Tigre bateu a Aparecidense, por 2 a 1, no OBA, pela 9ª rodada do Estadual. Alan Mineiro, no seu jogo 150 com a camisa colorada, abriu o placar no 1º tempo, o artilheiro Alex Henrique empatou na etapa final e Kelvin, aos 46 minutos do 2º tempo, fez o gol do triunfo vilanovense...