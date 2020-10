Esporte Nos acréscimos, Goiânia cede empate ao Operário/MT Galo segue sem vencer como visitante na Série D e perde chance de subir para o G4 do Grupo 5

Fora de casa, o Goiânia vencia o Operário/MT até os 48 minutos do 2º tempo quando teve um pênalti assinalado. O atacante Weverton bateu no canto do goleiro do Galo e deu números finais ao duelo: 1 a 1. O Galo segue sem vencer como visitante na Série D. O meia Diney anotou o gol do time goiano. Com o resultado, o Goiânia perdeu a chance de subir para o G4 do Grup...