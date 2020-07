Esporte Nos acréscimos, Goiás supera o Capital-DF pelo placar mínimo Após escanteio, o zagueiro Heron marcou o único gol do triunfo esmeraldino no jogo-treino disputado, neste sábado (18), na Serrinha

O Goiás sofreu mais do que esperado, mas venceu o primeiro jogo-treino em meio à pandemia do novo coronavírus. Com gol do zagueiro Heron, que atuou como lateral esquerdo, o time esmeraldino bateu o Capital-DF, neste sábado (18), no Estádio da Serrinha. O único gol do duelo saiu apenas aos 47 minutos do 2º tempo. Na etapa inicial, o técnico Ney Franco utilizou a form...