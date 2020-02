Esporte Nos acréscimos, Diego Souza coloca o Grêmio em decisão com vitória em Gre-Nal

Diego Souza já conseguiu justificar a sua volta ao Grêmio. Na tarde deste sábado, o veterano atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 no clássico contra o Internacional, no Beira-Rio, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Para os tricolores, o gol teve um detalhe muito saboroso: ele saiu nos acréscimos do segundo tempo, o que não deu ao rival a possibilidade d...