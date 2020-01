Esporte Nos acréscimos, Atlético-GO cede empate na estreia da Copinha Em Assis, Dragão vencia o Dimensão Saúde-AL até os 48 minutos do 2º tempo, mas sofreu empate na 1ª rodada do Grupo 3 do torneio

O Atlético começou a 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com doloroso empate com o Dimensão Saúde-AL. Pelo Grupo 3, o Dragão vencia o time alagoano pelo placar mínimo, com gol marcado pelo atacante Riquelme, mas cedeu o empate aos 48 minutos do 2º tempo, no duelo disputado no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis. Com o resultado o Atlético e o...